"Me ayudó a entender el juego": Kylian Mbappé revela cómo fue jugar con Lionel Messi

En una entrevista exclusiva con Jorge Valdano, el astro francés Kylian Mbappé hizo un profundo repaso de su carrera, abordando desde la final del Mundial de Qatar 2022 hasta su convivencia con Lionel Messi en el Paris Saint-Germain y su admiración por Cristiano Ronaldo. Las declaraciones del delantero, realizadas durante la concentración de la selección de Francia en Clairefontaine, revelaron su respeto por el capitán argentino y su modelo a seguir en el Real Madrid.

El delantero del Real Madrid, que recientemente abrió el marcador contra Azerbaiyán en las Eliminatorias, dedicó casi una hora a conversar sobre su trayectoria. Uno de los puntos focales fue su relación con Lionel Messi en el PSG. Mbappé confesó que nunca imaginó que jugaría junto a él, pues su sueño siempre fue el Real Madrid, y daba por hecho que Messi pasaría toda su carrera en el FC Barcelona.

"Ha sido una suerte jugar con Leo Messi. Jamás pensé que lo haría en mi carrera", afirmó Mbappé. El atacante destacó que su experiencia de dos años junto al argentino fue "muy especial" y "muy rica", asegurando que aprendió "muchísimo con él" y extendiendo su agradecimiento: "Es una oportunidad de oro tener a un jugador tan especial cerca de ti".

Sobre la llegada de Messi a París, Mbappé lo describió como una "persona totalmente normal, respetuosa con todo el mundo", y como jugador, "único". Desde la perspectiva ofensiva, el francés explicó que tenerlo cerca le obligaba a "solo... estar cerca y mirar todo lo que hace: cómo finaliza, cómo para, cómo toca", lo que le ayudó a "entender mejor el juego".

Al ser consultado sobre el dolor de anotar un hat-trick en la final de un Mundial y no conseguir la victoria, Mbappé fue directo en su análisis de la épica definición de Qatar 2022. "No pensás en marcar en una final, sino en ganarla", sentenció. De forma sorprendente, y reconociendo la superioridad del rival, concluyó: "Fue un partido loco que Argentina mereció ganar, porque fue mejor en todo el partido". El francés reconoció un breve periodo de superioridad francesa, pero consideró que la victoria sudamericana fue justa al analizar el encuentro completo.

Finalmente, el delantero dedicó emotivas palabras a la figura que lo inspiró desde su niñez, Cristiano Ronaldo. "Cristiano Ronaldo siempre ha sido un modelo, un ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él, que me dé consejos. Me ayudó mucho", confesó. Aunque reconoce que el portugués es el "jugador referente" en el Real Madrid, con el que la gente "todavía sueña", Mbappé dejó clara su ambición: "yo quiero hacer mi propio camino. Espero que la gente sueñe conmigo también. Que sea un momento histórico para mí y para el Real Madrid".

