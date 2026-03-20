"Con toda": esto dijo Luis Díaz sobre enfrentarse al Real Madrid en Champions

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La UEFA Champions League 2025-2026 ha deparado el enfrentamiento más esperado del continente. El Bayern Múnich de Luis Díaz se medirá al Real Madrid en una reedición del gran clásico europeo, luego de que el equipo alemán certificara su clasificación con un contundente marcador global de 10-2 sobre el Atalanta.

Tras el encuentro de vuelta, Luis Díaz compartió sus impresiones sobre el cruce ante el conjunto merengue. En declaraciones para ESPN, el atacante colombiano subrayó la mentalidad del vestuario bávaro. "Tenemos una plantilla para que, con el que le toque jugar, hacerlo de la mejor manera", afirmó con seguridad.

Concentración y ambición por el triplete

Díaz, que se ha consolidado como una pieza clave en Alemania desde su llegada procedente del Liverpool, fue enfático en no bajar la guardia ante el prestigio del rival. "Hay que seguir luchando por todo lo que estamos jugando. No le podemos bajar, tenemos que seguir enfocados... el objetivo es muy claro", añadió el extremo, quien sueña con alcanzar el éxito total en la Champions, la Bundesliga y la Copa de Alemania esta temporada.

Un historial que favorece al Real Madrid

El duelo entre bávaros y merengues es el enfrentamiento más repetido en la historia de la competición, con un total de 28 partidos disputados hasta la fecha. El balance actual se inclina ligeramente hacia la capital española:

Victorias del Real Madrid: 12

Empates: 7

Victorias del Bayern Múnich: 9

El recuerdo más cercano para ambos clubes es la semifinal de la temporada anterior (2024-2025), donde el Madrid avanzó tras una remontada en el Bernabéu (2-1), luego de haber empatado 2-2 en la ida en Alemania.

Fechas confirmadas para los Cuartos de Final

La batalla por un lugar en las semifinales comenzará en territorio español y se cerrará en el Allianz Arena:

Ida (Estadio Santiago Bernabéu): Martes, 7 de abril de 2026.

Vuelta (Allianz Arena): Miércoles, 15 de abril de 2026.

El ganador de esta llave se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del duelo entre el París Saint-Germain y el Liverpool, el antiguo equipo de Luis Díaz.

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