La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, homenajeó este miércoles en el Palacio de Miraflores a la selección nacional de béisbol que se tituló en la Copa Mundial Sub-23 de Nicaragua y a la delegación venezolana que participó en los recientes Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras sus destacadas actuaciones internacionales.

Durante la ceremonia oficial, la mandataria impuso la Orden Francisco de Miranda en representación de todos los atletas a la boxeadora Grenyels García y al luchador Wilfredo Rodríguez, ganadores de preseas doradas en Senegal, así como al lanzador Andry Lara, quien fue elegido Jugador Más Valioso del certamen orbital tras guiar la blanqueada 5-0 sobre Australia en la final.

Por su parte, el ministro del Deporte, Franklin Cardillo, resaltó el alcance del Sistema Competitivo Nacional en el desarrollo de la nueva generación de deportistas, subrayando que la novena dirigida por Néstor Corredor obtuvo su segundo campeonato histórico en la categoría y que el país firmó en tierras africanas su mejor cosecha en citas olímpicas juveniles con dos medallas de oro, tres de plata y una de bronce.

El encuentro institucional sirvió además para proyectar la ruta competitiva de los atletas condecorados de cara a los Juegos Nacionales Juveniles en curso, los Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas 2027, los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

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