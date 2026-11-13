Condenan a seis meses de cárcel a Usman Nurmagomedov tras agredir a Dvalishvili

El Departamento Judicial de Abu Dabi sentenció al peleador ruso Usman Nurmagomedov y a otros cinco integrantes de su equipo a seis meses de prisión por la agresión física cometida el miércoles contra el georgiano Merab Dvalishvili en un hotel de la capital emiratí.

De acuerdo con el fallo oficial, los seis procesados fueron declarados culpables de perturbar la seguridad pública, causar pánico y poner en peligro la integridad física de terceros. Además de la pena privativa de libertad, cada implicado deberá pagar una multa económica de 300.000 dírhams —equivalente a unos 27.000 euros— y enfrentar una orden de deportación tras cumplir su condena.

La resolución judicial alcanzó igualmente a las dos personas que grabaron y difundieron el altercado en redes sociales, quienes recibieron la misma sanción penal, financiera y de expulsión del país por violar las leyes locales de privacidad mediante el uso de tecnologías de la información.

Por su parte, Merab Dvalishvili y Saba Lazishvili fueron liberados tras permanecer bajo detención preventiva, aunque las autoridades emiratíes les impusieron una sanción administrativa de 50.000 dírhams a cada uno por su participación en el incidente ocurrido previo al evento de la promotora RAF.

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