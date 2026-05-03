Cooperstown inmortaliza la gloria de Venezuela: se inaugura exhibición del Clásico Mundial 2026

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El Salón de la Fama de Cooperstown ha oficializado la entrada de Venezuela en sus vitrinas tras la conquista del Clásico Mundial de Béisbol 2026. La exhibición, que abrió sus puertas este miércoles, rinde homenaje a la hazaña lograda el pasado 17 de marzo, cuando el equipo dirigido por Omar López se alzó con el trofeo tras una final épica en Miami. El museo ha reunido piezas clave que narran el camino hacia la cima, permitiendo que aficionados de todo el mundo aprecien la magnitud de este logro deportivo.

Entre los artículos más destacados de la muestra se encuentran los guantines utilizados por Eugenio Suárez en el turno donde conectó el doblete impulsor de la victoria. También se exhiben la careta del capitán y receptor Salvador Pérez, símbolo de la solidez defensiva del torneo, la codera de Wilyer Abreu usada en su cuadrangular ante Japón y el calzado del lanzador Daniel Palencia, pieza fundamental desde el montículo.

La exhibición no se limita a los implementos de juego, sino que profundiza en la gestión técnica que llevó a la selección a terminar el torneo de forma invicta. Los visitantes pueden observar documentos originales, como el lineup oficial y las tarjetas de anotaciones tácticas empleadas por Omar López desde el debut contra Países Bajos. Estas piezas ofrecen una perspectiva única sobre la planificación que permitió superar a potencias como Italia y al entonces campeón defensor, Japón.

El proceso de autenticación de estos objetos tomó aproximadamente un mes, tiempo durante el cual el museo trabajó para documentar el peso específico de cada elemento en la construcción del título. La presencia de estos documentos subraya la importancia de la victoria venezolana como un hito de precisión estratégica y ejecución en el campo.

La inclusión de Venezuela en el museo más prestigioso de las Grandes Ligas representa el reconocimiento definitivo a un torneo que unió al país bajo una misma bandera. La victoria ante Estados Unidos en la final por 3-2 no solo queda registrada en los libros de estadística, sino que ahora posee un espacio físico permanente en la vitrina más alta del béisbol internacional.

Cada pieza en la nueva sección de Cooperstown está acompañada por una reseña que explica su significado dentro de la narrativa del campeonato. Con esta inauguración, la gesta del «Team Béisbol Venezuela» se convierte en parte del patrimonio histórico del deporte, asegurando que el momento de mayor júbilo deportivo para la nación sea recordado por las futuras generaciones de peloteros y aficionados.

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