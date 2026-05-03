Fin de una racha histórica: Ildemaro Vargas se detiene en esta cifra de hits

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La histórica seguidilla de imparables de Ildemaro Vargas llegó a su conclusión este sábado en el Wrigley Field. Después de encadenar 27 encuentros consecutivos conectando al menos un hit —una marca que comenzó a gestarse el 26 de septiembre del año pasado—, el venezolano terminó la jornada de 4-0 en la derrota de los Diamondbacks ante los Cachorros de Chicago por marcador de 2-0.

A pesar de no haber podido descifrar el pitcheo rival en sus cuatro turnos, donde falló con tres rodados y un elevado al jardín central, el balance de Vargas en este periodo es extraordinario. Logró superar los 26 juegos que Wilson Ramos mantenía como récord nacional desde 2019, estableciendo una nueva referencia absoluta para los jugadores nacidos en Venezuela. Además, su racha de 24 partidos bateando a salvo al inicio de este 2026 se consolidó como la segunda más larga de la historia moderna (desde 1940), solo por detrás de los 30 juegos de Ron LeFlore en 1976.

El impacto de su desempeño se refleja también en las listas de consistencia de la Gran Carpa. La cadena de 27 partidos de Vargas fue la más extensa en las Mayores desde que Trea Turner lograra una cifra idéntica entre 2021 y 2022, y se ubica como la más notable desde los 31 juegos de Whit Merrifield registrados entre 2018 y 2019.

Pese a ver cortada su seguidilla, el infielder criollo se mantiene en la cima de la élite ofensiva del joven calendario. Con un promedio de bateo de .388, Vargas continúa liderando todas las Grandes Ligas, reafirmando que su inicio de temporada no fue solo una racha pasajera, sino la confirmación de una madurez con el madero que lo ha colocado en el centro de la atención del béisbol internacional.

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