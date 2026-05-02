MLB: Luis Torrens firma extensión multimillonaria con los Mets

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Los Mets de Nueva York han asegurado la continuidad de una de sus piezas más valiosas en la receptoría. Este sábado 2 de mayo, coincidiendo con su trigésimo cumpleaños, Luis Torrens selló un acuerdo por dos temporadas adicionales que lo vincula a la franquicia metropolitana hasta el año 2028. Con un monto total de 11.5 millones de dólares, el careta criollo evita así entrar en la agencia libre, proceso que originalmente debía afrontar al finalizar la campaña 2026.

La renovación subraya la confianza del mánager Carlos Mendoza en la capacidad de su compatriota para gestionar el cuerpo de lanzadores y mantener el orden en el diamante. Torrens, quien ha encontrado en Queens la estabilidad necesaria para brillar, se posiciona ahora como el referente detrás del plato para el futuro inmediato de la organización neoyorquina.

El valor de Luis Torrens en el mercado actual del béisbol radica, fundamentalmente, en una defensa de élite que lo sitúa en la cima de las estadísticas avanzadas. Su capacidad para neutralizar el juego terrestre de los rivales es, hoy por hoy, la mejor de todas las Mayores. Desde el inicio de 2024, el venezolano lidera la liga con 20 corredores atrapados por encima del promedio, registrando una efectividad del 47% en intentos de robo, cifra que supera ampliamente el 36% de su más cercano perseguidor, Freddy Fermín.

La eficacia de Torrens no es casualidad, sino el resultado de una mecánica de disparo privilegiada:

Velocidad de reacción: El año pasado, su tiempo de transferencia y tiro a la segunda base fue el cuarto más rápido de la liga con 1.87 segundos.

Evolución constante: En lo que va de 2026, ha logrado reducir esa marca a 1.86 segundos, empatando el registro más veloz de la competición.

Con esta firma, los Mets no solo blindan su defensa, sino que mantienen la cohesión en un vestuario que valora la experiencia y el conocimiento del juego del receptor. En una era donde el robo de bases ha cobrado mayor protagonismo por los cambios en las reglas, contar con un brazo como el de Torrens se ha convertido en una ventaja competitiva diferencial para el equipo de Nueva York.

La extensión llega en un momento de madurez profesional para el jugador nacido en Valencia, quien celebra sus tres décadas de vida con la seguridad de un contrato plurianual y el reconocimiento de ser el receptor más temido por los corredores en todo el sistema de las Grandes Ligas. El anuncio ha sido recibido con entusiasmo por la afición metropolitana, que ve en Torrens la garantía de seguridad necesaria para aspirar a grandes objetivos en octubre.

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