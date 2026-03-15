Copa Iberdrola: Yulimar Rojas establece nuevo récord en Valencia

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En una exhibición de potencia pura en el Palau Velódrom Luis Puig, Yulimar Rojas dejó boquiportantes a los asistentes al alcanzar una distancia que redefine su propio legado.

La atleta venezolana voló sobre la pista para registrar unos impresionantes 14.95 metros, dejando atrás la marca de 14.79 que ella misma había fijado en 2017. Este desempeño no solo le otorgó el oro en la edición 45 de la Copa Iberdrola, sino que la sitúa como la líder indiscutible de la temporada a nivel global.

Dominio estratégico y superioridad técnica

La competencia fue un monólogo de la representante del FC Barcelona. Tras asegurar el récord en sus primeros intentos, Rojas demostró una madurez táctica absoluta. Después de un salto de 14.43 metros y un nulo, decidió renunciar a sus dos últimas oportunidades; una decisión orientada a preservar su estado físico tras haber sentenciado el certamen y superado con creces a sus perseguidoras más cercanas, quienes no lograron romper la barrera de los 14 metros.

El pasaporte de oro hacia Polonia

Más allá de la medalla y el nuevo registro histórico en suelo español, este salto tiene consecuencias directas en el calendario internacional. Con este resultado, se ha garantizado oficialmente la presencia de la venezolana en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta 2026.

La cita será en Torun, Polonia, entre el 20 y el 22 de marzo. Allí, con el impulso de este nuevo récord bajo el brazo, la reina del triple salto buscará revalidar su corona mundial ante la mirada de todo el planeta deportivo.

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