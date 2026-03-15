¿Quién será el rival de Venezuela en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol?

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La histórica victoria de Venezuela sobre el campeón defensor ha dejado el escenario servido para un duelo inédito en las instancias finales. El equipo dirigido por Omar López volverá al diamante del loanDepot Park en Miami para disputar la semifinal contra Italia, la gran revelación del torneo que viene de eliminar a Puerto Rico.

Este enfrentamiento representa una oportunidad de oro para el béisbol venezolano, que no llegaba a la ronda de los cuatro mejores desde hace 17 años. La selección nacional llega con el impulso anímico de haber derrotado a la potencia número uno del mundo, pero con la cautela de enfrentar a un conjunto europeo que marcha invicto y que ya ha despachado a favoritos como Estados Unidos y México.

Detalles del encuentro

Fecha: Lunes, 16 de marzo de 2026.

Hora: 8:00 p.m. ET (hora de Venezuela y Miami).

Sede: loanDepot Park, Miami, Florida.

Instancia: Semifinal (eliminación directa).

El desafío táctico y el pitcheo

Tras el desgaste físico y emocional de la batalla contra Japón, el cuerpo técnico venezolano deberá gestionar su bullpen con precisión. Se espera que la rotación mantenga la solidez mostrada por los relevistas en los cuartos de final, quienes fueron fundamentales para sellar el triunfo previo.

Por su parte, Italia cuenta con la dirección estratégica de Francisco Cervelli, quien conoce a la perfección el estilo de juego caribeño. Históricamente, Venezuela domina los enfrentamientos directos en el Clásico Mundial con un registro de 2-0, aunque ambos partidos se decidieron de forma dramática y por la mínima diferencia en ediciones anteriores.

El ganador de este choque obtendrá el boleto directo a la gran final del martes, donde se medirá al vencedor de la otra semifinal entre República Dominicana y Estados Unidos.

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