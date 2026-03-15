¡Venezuela a semifinales del Clásico Mundial! Victoria histórica contra Japón

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Venezuela ha firmado una de las páginas más gloriosas de su historia deportiva al vencer 8-5 a la poderosa selección de Japón en el loanDepot Park. Con este triunfo, el equipo venezolano no solo elimina al vigente monarca del certamen, sino que asegura su regreso a las semifinales por primera vez desde 2009, desatando la euforia de miles de fanáticos en Florida.

El encuentro fue una auténtica batalla de estrategias. Aunque Shohei Ohtani castigó temprano con un cuadrangular que puso a prueba la resistencia criolla, el equipo dirigido por Omar López demostró una madurez envidiable para remontar y sostener la ventaja ante la mirada del mundo del béisbol.

El muro de De Jesús y Zerpa

La clave del éxito venezolano residió en la capacidad de su cuerpo de lanzadores para realizar ajustes tras el asedio inicial. En este apartado, destacaron dos actuaciones fundamentales que maniataron a la artillería japonesa:

Emmanuel De Jesús: El zurdo realizó un pitcheo brillante, mostrando un dominio absoluto de la zona y una serenidad clave para apagar las amenazas en la parte media del encuentro. Su labor fue el puente necesario para mantener el juego al alcance de la ofensiva.

Ángel David Zerpa: Con una ejecución impecable, Zerpa se encargó de silenciar a los bates nipones en los tramos críticos. Su presencia en la lomita fue un despliegue de precisión y control que impidió cualquier intento de reacción de los campeones defensores.

Wilyer Abreu y el batazo de la gloria

La explosión ofensiva definitiva llegó en la sexta entrada. Con el marcador en contra, Wilyer Abreu se vistió de héroe al conectar un cuadrangular de tres carreras que dio vuelta a la pizarra (7-5), cambiando por completo el impulso del partido. Posteriormente, un error defensivo de Japón permitió anotar la octava rayita, brindando el seguro necesario para encarar el último tercio.

El cierre del noveno inning fue retirado con autoridad, confirmando que Venezuela tiene el talento y la profundidad para pelear por la corona mundial. El equipo se despide de los cuartos de final habiendo superado el desafío más grande del torneo, consolidándose como el gran aspirante al título tras dejar en el camino a la selección número uno del ranking.

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