Copa Libertadores: Independiente Rivadavia empata con Fluminense y avanza a octavos

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Independiente Rivadavia continúa escribiendo páginas doradas en su primera participación internacional. El equipo dirigido por Alfredo Berti logró un empate crucial ante Fluminense que le permite sellar su clasificación matemática a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Tras una primera mitad cerrada, el delantero paraguayo Alex Arce desató la euforia en Mendoza al minuto 20 del segundo tiempo, conectando un certero cabezazo que puso en ventaja a los locales.

El conjunto mendocino mostró solidez y personalidad ante el vigente campeón continental de 2023, manteniendo el orden táctico que ha caracterizado la gestión de Berti. Sin embargo, cuando el triunfo parecía sentenciado, John Kennedy apareció en el tiempo de descuento (90'+1') para rescatar un punto para la visita, amargando parcialmente la fiesta en el Gargantini, aunque sin impedir el objetivo principal del club argentino.

Con este resultado, Independiente Rivadavia se consolida como el líder indiscutible de su zona, manteniendo una ventaja considerable sobre sus perseguidores. La tabla de posiciones del Grupo C refleja el desempeño histórico del cuadro azul:

Independiente Rivadavia: 10 puntos (Líder e invicto).

Bolívar: 5 puntos.

Deportivo La Guaira: 3 puntos.

Fluminense: 2 puntos.

La clasificación a falta de dos jornadas para el cierre de la fase de grupos permite a la institución encarar los próximos compromisos continentales con la tranquilidad del deber cumplido, enfocándose ahora en consolidar su posición para asegurar la ventaja de localía en los cruces de eliminación directa.

Tras alcanzar este hito en el máximo torneo de clubes de Sudamérica, el equipo mendocino debe cambiar rápidamente el chip para atender sus compromisos en el ámbito local. El próximo sábado a las 21:30, Independiente Rivadavia recibirá a Unión de Santa Fe en su estadio, donde se espera un recibimiento multitudinario por parte de la hinchada para celebrar el histórico pase a los octavos de final de la Copa Libertadores.

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