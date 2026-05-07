Extraoficial: Leones del Caracas ya tiene nuevo mánager para la temporada 2026 - 2027

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Con información de nuestra marca Meridiano se conoce extraoficialmente que Lipso Nava será el nuevo mánager de los Leones del Caracas para la temporada 26-27.

Se espera que el equipo capitalino publique el anuncio oficial en las próximas horas.

Sería la segunda vez que se ponga la camiseta del cuadro felino después de que fue coach de banca en la zafra 22-23 donde el equipo se alzó con el título número 21.

Conoce la trayectoria de Lipso Nava

Además, de haber formado parte de los leones ha tenido varios pasos por las Águilas del Zulia equipo de su tierra natal.

Ahí fue condecorado con el premio al mánager del año en la temporada 24-25, y quedó campeón de la LVBP en la 16-17.

A su vez, en el pasado Clásico Mundial estuvo con la selección italiana acompañando al italo venezolano, Francisco Cervelli, como coach de tercera base.

De igual forma, cuenta con trayectoria en el sistema de ligas menores de la MLB con la organización de Gigantes de San Francisco.

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