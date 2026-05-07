Riña entre jugadores del Real Madrid: uno de los involucrados tuvo que ser hospitalizado

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El jugador uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni han protagonizado una pelea este jueves dentro de los vestuarios del Real Madrid C. F. en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El episodio ha sido calificado internamente como el "más grave en la historia de Valdebebas", después de que Valverde tuvo que acudir al hospital tras la disputa.

La riña provocó que varios miembros del cuerpo técnico y de los jugadores intervinieran para separarlos.

Cabe destacar que no se trata del primer hecho violento en el vestuario blanco, ya que el día de ayer varios medios españoles reportaron un primer altercado entre los dos mencionados futbolistas.

De acuerdo a información del diario Marca el incidente comenzó cuando Valverde se negó a darle la mano a Tchouaméni en la mañana.

Por lo que se dio inicio a la sesión de entrenamiento donde las entradas fuertes sobre todo por parte del uruguayo terminaron de agravar la situación.

Lo que hizo que ambos jugadores discutieran en el vestuario cuando el entrenamiento concluyó.

Durante el lance el francés propició un golpe a Valverde que le provocó una rotura teniendo que ir al hospital.

La dimensión del encontronazo hizo que se convocara una reunión de emergencia entre todos los jugadores del Madrid y José Ángel Sánchez, Director general del club.

A los dos futbolistas implicados en el suceso se les ha abierto un expediente.

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