La Vinotinto femenina cae en semifinales: rumbo al repechaje por un cupo al Mundial

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La selección femenina de Venezuela no pudo concretar su pase a la final del Sudamericano Sub-17 tras caer 1-0 ante Argentina. El equipo dirigido por Dayana Frías, que venía de una destacada remontada en la fase de grupos, mantuvo el control de la posesión durante gran parte del compromiso, pero careció de la profundidad necesaria para vulnerar el arco albiceleste.

El equilibrio del marcador se rompió en el minuto 88, cuando el partido parecía destinado a decidirse en la tanda de penales. Una infracción en el área venezolana permitió que Agustina Maldonado ejecutara desde los once metros, venciendo a la guardameta Pérez y sentenciando la eliminación del conjunto criollo. Con este resultado, Argentina no solo garantiza su presencia en la final del torneo, sino que asegura su boleto directo a la Copa del Mundo que se celebrará en Marruecos entre octubre y noviembre de este año.

El camino hacia el Mundial de Marruecos

A pesar de la derrota, las aspiraciones mundialistas de la Vinotinto permanecen vigentes. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dispone de cuatro cupos para la cita internacional, lo que obliga a la selección nacional a disputar un partido de play-off para definir su futuro.

Este encuentro crucial tendrá lugar el próximo sábado frente a la selección de Colombia. Para Venezuela, el reto consiste en recuperar la contundencia ofensiva mostrada en las fases previas y asegurar una de las plazas restantes. El duelo ante el conjunto colombiano se presenta como la última oportunidad para que la generación sub-17 mantenga vivo el sueño de representar al país en territorio africano a finales de año.

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