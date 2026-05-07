Venezuela se alza con el subcampeonato en el Centroamericano de Karate en México

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El karate venezolano reafirmó su jerarquía regional al finalizar en la segunda posición del Campeonato Centroamericano y del Caribe celebrado en México. Con una cosecha total de 14 medallas de oro, 18 de plata y 33 de bronce, el combinado criollo logró superar a potencias como Colombia, que ocupó el tercer lugar. La clasificación general fue liderada por la selección mexicana, que aprovechó su condición de local para acumular 48 metales dorados.

El desempeño de los atletas venezolanos fue consistente a lo largo de todas las categorías, demostrando un alto nivel técnico tanto en la modalidad de kata (formas) como en kumite (combate). Este resultado consolida al país como uno de los referentes del área en las artes marciales, manteniendo una estructura competitiva sólida en las divisiones formativas y de alto rendimiento.

La jornada de finales individuales dejó resultados contundentes para Venezuela, especialmente en la categoría cadete. Isabella Gutiérrez protagonizó una de las actuaciones más destacadas al vencer 8-0 a su rival colombiana en kumite +61 kg. En esa misma línea, Fabiola Luna (-47 kg) y Sofía Riveros (-61 kg) se colgaron el oro tras superar a oponentes de Colombia y México, respectivamente, con amplios márgenes de puntuación.

En la rama masculina, Ricardo Blanco aseguró la presea dorada en -63 kg con una victoria táctica ante el representante local. Por su parte, la categoría junior también aportó éxitos significativos:

Leonardo Cariel: Se coronó campeón en kata tras un dominio absoluto de 5-0 en la final ante México.

Fabián Márquez: Logró el título en kumite -68 kg tras un intenso combate que finalizó 7-4.

Final entre venezolanos y balance por equipos

Uno de los momentos más destacados del torneo fue la definición de la categoría kumite sub-21, donde dos atletas nacionales disputaron la medalla de oro. Gabriel Rivera se impuso con un marcador de 10-2 sobre su compatriota Chamuel García, asegurando los dos escalones más altos del podio para la bandera venezolana.

En las pruebas colectivas, el equipo femenino de kata sumó una medalla de plata tras una disputada final contra la selección mexicana. Con este balance de 65 preseas, Venezuela cierra un ciclo exitoso en territorio norteamericano, proyectando a una nueva generación de karatecas que ya comienzan a dominar los escenarios internacionales de la región.

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