Visita histórica a Madrid: el Papa León XIV estará en el Santiago Bernabéu

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El estadio Santiago Bernabéu ha sido designado oficialmente para acoger un encuentro entre el Papa León XIV y la comunidad diocesana de Madrid el lunes 8 de junio, a partir de las 19:00 horas. Este acto se integra en la agenda del viaje apostólico que su santidad realizará por territorio español durante el mes de junio. El pontífice tiene previsto aterrizar en la capital el día 6 por la mañana y mantendrá su residencia en Madrid hasta el día 9, fecha en la que continuará su itinerario hacia Barcelona.

Posteriormente, el programa oficial establece que el día 11 de junio el papa se desplazará a Canarias, concluyendo su gira y regresando a Roma el día 12. La elección del feudo madridista responde a la necesidad de albergar a una multitudinaria representación de fieles en un evento que busca estrechar los lazos entre el Vaticano y la archidiócesis madrileña.

Un precedente histórico en Chamartín

La cita del próximo 8 de junio marcará la segunda ocasión en la historia en la que el estadio del Real Madrid reciba a un pontífice. El único antecedente registrado tuvo lugar hace más de cuatro décadas, concretamente el 3 de noviembre de 1982. En aquella oportunidad, el papa Juan Pablo II protagonizó un encuentro multitudinario en el recinto con motivo de la Celebración de la Palabra, reuniendo a miles de jóvenes procedentes de diversas partes del mundo.

Con este anuncio, el Bernabéu reafirma su capacidad para albergar eventos de gran calado social y religioso más allá del ámbito deportivo. El encuentro con León XIV se perfila como el acto central de su estancia en Madrid, consolidando al estadio como un espacio de referencia para las grandes convocatorias de la comunidad católica en España.

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