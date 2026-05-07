Final inédita de Champions en Budapest: todos los detalles sobre el PSG vs. Arsenal

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La definición de la UEFA Champions League 2025-2026 ya tiene protagonistas confirmados. El Paris Saint-Germain (PSG) selló su clasificación este miércoles tras un ejercicio de resistencia en Alemania, donde empató 1-1 ante el Bayern Múnich. El resultado fue suficiente para hacer valer la ventaja obtenida en el trepidante partido de ida en Francia (5-4), cerrando el marcador global con un espectacular 6-5 que deja a los bávaros fuera de la competición.

Por su parte, el Arsenal de Londres garantizó su presencia en la final tras superar al Atlético de Madrid en una eliminatoria sumamente igualada. Los "Gunners" lograron imponerse por un global de 2-1, rompiendo el empate del partido de ida en la capital española (1-1) con un triunfo por la mínima en suelo británico. La solidez defensiva del conjunto inglés fue clave para neutralizar los intentos de remontada del cuadro colchonero y asegurar su regreso a una final continental tras dos décadas de espera.

Antecedentes y búsqueda de la gloria

Este enfrentamiento representa una final inédita en la historia de la máxima competición europea. Para el Arsenal, esta será apenas la segunda ocasión en la que disputa el partido decisivo por el trofeo, tras la derrota sufrida en la temporada 2005-2006 frente al FC Barcelona. El equipo londinense busca saldar una deuda histórica y conquistar su primera "Orejona".

El PSG, en cambio, afronta su tercera final de Champions League en un estado de forma envidiable. El club parisino, que perdió su primera oportunidad ante el Bayern Múnich en 2020, llega como el vigente campeón tras haber derrotado con un contundente 5-0 al Inter de Milán en la edición 2024-2025. El objetivo del equipo dirigido desde los despachos y el banquillo es consolidar una dinastía europea logrando el bicampeonato consecutivo.

Budapest como escenario histórico

El escenario de esta batalla será el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Se trata de un acontecimiento sin precedentes para la ciudad, ya que será la primera vez que la capital húngara acoja la final de la Copa de Europa. El estadio, con capacidad para más de 67,000 espectadores, se prepara para un despliegue de seguridad y logística a la altura del evento deportivo más importante a nivel de clubes.

La final, programada para finales de mayo, no solo coronará al mejor equipo del continente, sino que marcará un hito en la descentralización de las sedes de la UEFA, llevando el espectáculo a un recinto moderno que promete una atmósfera eléctrica para un duelo que ya se perfila como histórico.

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