Francisco Limardo se corona en el Abierto Élite y sella su clasificación a los Nacionales

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La esgrima venezolana definió a sus nuevos monarcas durante el Abierto Élite celebrado en la Sala de Armas Jesús “Chuchu” Gruber, en el estado Bolívar. El local Francisco Limardo se alzó con la victoria en la modalidad de espada individual tras superar en la final al representante de Miranda, Samuel Aguilera. Con este triunfo, Limardo asegura formalmente su presencia en los Juegos Nacionales Juveniles 2026, previstos para realizarse en la capital del país entre el 22 de agosto y el 5 de septiembre.

El podio de la categoría masculina fue completado por el caraqueño Juan Ferreira y el sucrense Manuel Maita, quienes compartieron la tercera posición. Según la información proporcionada por el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, el evento sirvió como plataforma clasificatoria de alto nivel para medir el estado de los atletas de cara al ciclo competitivo nacional.

Resultados en sable y florete

La competición también coronó a los campeones en las modalidades de sable y florete, donde destacaron atletas de diversas regiones del país:

En el sable femenino, Andrea Moros (Caracas) obtuvo el metal dorado tras vencer a la carabobeña Ivana Hatem en el duelo decisivo. Por su parte, en la rama masculina de esta misma arma, el larense Marcel Medina se consagró campeón al derrotar a Daniel Chirinos.

En el florete, la carabobeña Natalia Machado se impuso en la final femenina ante Karla Caraballo. En la categoría masculina, Snayker Antonielli logró el primer lugar tras superar a Carlos Ladera, consolidando una jornada de éxitos para las delegaciones regionales que ahora enfocan su preparación en la cita de Caracas.

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