Ronald Acuña Jr. sufre lesión en el tendón de la corva: ¿Cuánto tiempo estará fuera?

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El pelotero venezolano, Ronald Acuña Jr., salió lesionado del juego del pasado sábado 2 de mayo donde su equipo los Bravos de Atlanta enfrentaron a los Rockies de Colorado, luego de frenar su camino a la primera base, llevándose la mano a su muslo izquierdo.

Los Bravos colocaron a Acuña Jr. en la lista de lesionados de 10 días, debido a que después de proceder a una resonancia magnética se diera con que sufrió una lesión en el tendón de la corva izquierdo.

Se desconoce el alcance de la lesión, pero se espera que el pelotero oriundo de la Sabana se tome su tiempo para volver.

Ante esto el mánager de los Bravos, Walt Weiss, comentó: "No será cosa de un par de días; será más que eso. Con este tipo de lesiones de tejido blando nunca se sabe el tiempo exacto de recuperación, pero lo positivo es que no es algo serio. Considerando todo, pudo haber sido mucho peor".

A pesar de no estar teniendo el mejor comienzo de temporada el sabanero en los últimos seis partidos registraba un promedio al bate de .381, y se encontraba en una racha de 23 juegos consecutivos embasándose.

Actualmente los Bravos de Atlanta poseen el mejor récord de las Grandes Ligas en esta temporada con 25 juegos ganados y 10 perdidos.

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