Cristiano Ronaldo jugaría en el Estadio Azteca para enfrentar a México por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa por ver a Cristiano Ronaldo en la cancha del Estadio Azteca ha tomado un matiz más administrativo que deportivo. Tras sufrir una lesión muscular en el isquiotibial el pasado 28 de febrero con el Al-Nassr, los reportes médicos sugerían una baja de hasta cinco semanas, lo que prácticamente lo descartaba para la Fecha FIFA de marzo. Sin embargo, un millonario contrato entre las federaciones de Portugal y México podría cambiar los planes de recuperación del "Bicho".

De acuerdo con el diario portugués Correio da Manha, existe un acuerdo comercial donde Portugal recibiría el 20% de las ganancias totales generadas por este encuentro de preparación, que además sirve como marco para la reinauguración del histórico estadio rumbo al Mundial 2026. El detalle crucial es que dicho porcentaje está condicionado estrictamente a la participación de Cristiano Ronaldo sobre el césped.

El plan de Roberto Martínez para cumplir el contrato

Ante la presión económica, el técnico de la selección de Portugal, Roberto Martínez, optaría por una solución intermedia. La estrategia consistiría en convocar a Ronaldo aunque no esté al 100% de sus capacidades físicas. El plan no contempla que sea titular, sino que dispute apenas unos minutos simbólicos al final del encuentro para validar la cláusula contractual y asegurar los ingresos para la federación lusa.

Esta decisión choca frontalmente con los deseos de su club en Arabia Saudita. Jorge Jesús, técnico del Al-Nassr, habría solicitado formalmente que se priorice el descanso del jugador para evitar una recaída que lo margine del cierre de la temporada en la Pro League.

Expectativa por la convocatoria y el factor "Paulinho"

Se espera que este viernes se haga oficial la lista de convocados de Portugal para el viaje a la Ciudad de México. Además de la incógnita de CR7, el foco estará puesto en Paulinho, el delantero del Toluca. Su gran momento en la Liga MX lo ha convertido en un pedido constante tanto de la afición mexicana —que lo ve brillar cada fin de semana— como de la portuguesa, que reclama su regreso a la selección nacional.

El partido del 28 de marzo no solo representa el regreso del fútbol internacional de élite al Estadio Azteca tras sus remodelaciones, sino que ahora se convierte en un pulso entre la gestión física de una leyenda de 41 años y los compromisos comerciales de una industria que no quiere perder su mayor activo publicitario.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.