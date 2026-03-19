La Europa League define su destino: los ocho elegidos para los cuartos de final

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La UEFA Europa League 2025/2026 ya tiene a sus ocho candidatos al título tras el cierre de una vibrante fase de octavos de final. El torneo, que ha servido de vitrina para proyectos emergentes y clubes históricos en busca de redención, ha dejado un cuadro de cuartos de final sumamente equilibrado, donde la presencia de equipos españoles e ingleses marca el ritmo de la competición.

Entre los clasificados destacan el Celta de Vigo y el Real Betis, que mantienen viva la esperanza del fútbol español en esta categoría. Por su parte, la Premier League muestra sus galones con el Aston Villa de Unai Emery (un especialista en este torneo) y el combativo Nottingham Forest. Completan la lista de élite el Freiburg alemán, el Bologna italiano y la siempre peligrosa representación portuguesa con el Porto y el Braga.

Cruces definidos para los cuartos de final

La suerte y el rendimiento han dictado enfrentamientos que garantizan drama hasta el último minuto:

Freiburg vs. Celta de Vigo

Real Betis vs. Braga

Aston Villa vs. Bologna

Nottingham Forest vs. Porto

El duelo entre el Betis y el Braga asoma como uno de los más atractivos por la similitud de estilos, mientras que el cruce entre el Aston Villa y la revelación italiana, el Bologna, pondrá a prueba la jerarquía táctica de ambos banquillos.

Fechas clave en el calendario europeo

Los aficionados ya tienen marcadas en el calendario las citas que definirán a los semifinalistas. Los encuentros de ida se disputarán el próximo jueves 8 de abril, mientras que las definiciones en los partidos de vuelta tendrán lugar el 16 de abril.

Con gigantes como el Porto y el Aston Villa en liza, junto al empuje de equipos como el Celta que buscan hacer historia, la Europa League se encamina hacia un cierre de temporada impredecible en el que el trono de Dublín ya asoma en el horizonte.

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