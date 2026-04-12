Cuadrangular por todo lo alto: así fue el primer jonrón de Ronald Acuña Jr. esta temporada

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El Truist Park fue testigo de un momento de alivio y confirmación. En la parte baja del sexto inning, Acuña descifró una curva de Slade Cecconi para enviar la pelota hacia el jardín izquierdo a una velocidad de salida de 104,9 mph. Este jonrón no solo rompió el hielo personal del estelar, sino que encendió la mecha ofensiva de los Bravos, quienes sumaron vuelacercas consecutivos de Matt Olson y Michael Harris II para sentenciar el encuentro.

El MVP de la Liga Nacional en 2023 se mostró tranquilo ante la prensa tras el choque, reconociendo que la frustración es parte del béisbol cuando el contacto es bueno pero los resultados no acompañan. Las métricas de Statcast le daban la razón: Acuña era, hasta el viernes, el bateador con "peor suerte" de toda la MLB, habiendo conectado cuatro batazos que hubiesen sido jonrones en la mayoría de los estadios del circuito, pero que se quedaron cortos por apenas centímetros.

Tendencia al alza en los registros

Aunque sus promedios actuales de .222/.317/.333 aún no reflejan su estándar habitual, la tendencia de los últimos días es clara. Acuña ha extendido a tres su racha de juegos con al menos un imparable, y en cuatro de sus últimos cinco compromisos ha logrado registrar múltiples indiscutibles. En ese lapso, su línea ofensiva se dispara a un sólido .304/.333/.522, lo que evidencia que la coordinación en su swing está regresando al nivel de élite que le caracteriza.

Este despertar llega en un momento vital para Atlanta. Haber participado en los 14 juegos del equipo hasta la fecha y mantenerse saludable es el indicador más importante para el cuerpo técnico de los Bravos. Con su agresividad característica en el plato y una velocidad de barril que se mantiene competitiva, el equipo confía en que este jonrón sea apenas el primero de una serie de batazos de largo alcance que devuelvan a Acuña a la pelea por los lideratos ofensivos del circuito.

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