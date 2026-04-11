Ohtani iguala récord de Ichiro: hito histórico en las bases de la MLB

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El regreso de Ohtani al Rogers Centre tenía un tinte de revancha tras su última aparición en el Juego 7 de la Serie Mundial 2025. Cumpliendo con las expectativas, el japonés inició el encuentro negociando un boleto en la primera entrada, extendiendo su racha activa de juegos embasándose a 43. Esta cifra no solo empata el registro de Ichiro en 2009 para un pelotero nacido en Japón, sino que se posiciona como la sexta seguidilla más larga en la historia moderna de los Dodgers.

Dominio en el montículo y fatiga acumulada

Desde la lomita, Ohtani mostró un material sólido, aunque el comando de sus envíos no fue perfecto. Logró mantener a raya a la ofensiva de Toronto durante los dos primeros episodios, pero en el tercero, un boleto a Daulton Varsho seguido de un pásbol y un doble productor de Jesús Sánchez puso fin a su racha de entradas en blanco, la cual quedó fijada en 24.2 tramos. A pesar de este incidente, Ohtani completó seis innings de labor, permitiendo apenas una carrera sucia y retirándose con el juego a favor 3-1.

Con esta actuación, Ohtani se convirtió en el primer lanzador del club desde Kenta Maeda en 2016 en iniciar una campaña con aperturas consecutivas de al menos seis entradas sin permitir carreras limpias. El mánager Dave Roberts elogió la capacidad de su estrella para encontrar el camino al éxito a pesar de admitir cierta fatiga mecánica tras el cierre de una gira de seis encuentros por la Costa Este.

El bullpen cede y se corta la racha de victorias

A pesar del esfuerzo de Ohtani, el cuerpo de relevistas de los Dodgers no pudo sostener la diferencia. El equipo de Toronto reaccionó en los episodios finales, anotando ante Jack Dreyer y Ben Casparius para darle la vuelta al marcador y sellar el 4-3 definitivo. Esta derrota corta una racha de cinco triunfos consecutivos para la organización angelina, que cierra su gira con un balance positivo de 5-1.

En el plano ofensivo, aunque Ohtani se fue en blanco en sus turnos al bate el miércoles, su porcentaje de embasado se mantiene en un impresionante .407. Su enfoque paciente en el plato sigue siendo su mayor arma mientras recupera el ritmo total con el madero, demostrando que su valor para el equipo trasciende incluso los días en los que no logra conectar de imparable.

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