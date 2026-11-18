La selección venezolana de béisbol sub-23 regresó a territorio nacional por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, luego de obtener su segundo título en Mundial de la categoróa en Managua, Nicaragua, tras derrotar 5-0 a su par de Australia.

La recepción oficial en el aeropuerto contó con la presencia del ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, junto a la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol (FVB), Aracelis León. Ambas autoridades encabezaron el homenaje brindado a los jugadores y entrenadores por el logro alcanzado en el torneo internacional.

A través de sus perfiles en redes sociales, el ministro Cardillo se pronunció sobre el retorno de los campeones: "Ver llegar a estos muchachos con la medalla dorada en el pecho y el tricolor en alto es la recompensa al esfuerzo, la disciplina y el talento indetenible de nuestra Generación de Oro".

De igual manera, el funcionario extendió un reconocimiento al personal técnico y a todos los deportistas que conforman el Team Béisbol Venezuela U23 por su desempeño en el diamante y por "escribir esta página dorada en la historia deportiva de nuestra nación".

Desempeño inmejorable para Venezuela

Bajo la conducción técnica del mánager Néstor Corredor, la escuadra nacional registró una actuación sólida durante toda la competencia celebrada en suelo centroamericano. El equipo venezolano únicamente sufrió una derrota a lo largo del calendario oficial de juegos.

El cuerpo de lanzadores del combinado patrio destacó por propinar un total de cinco blanqueadas frente a los seleccionados de Sudáfrica, Gran Bretaña, Cuba, Corea del Sur y finalmente ante Australia en la disputa por el campeonato mundial.

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