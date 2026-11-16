Venezuela gana Mundial U23 de beisbol y lo transmite Meridiano Televisión

La selección de béisbol de Venezuela se coronó campeona de la Copa Mundial Sub-23 tras derrotar con marcador de 5 carreras por 0 a su similar de Australia en el encuentro decisivo disputado en Nicaragua y transmitido por Meridiano Televisión, sumando así el segundo título universal para el país durante el presente año 2026.

El conjunto dirigido por el mánager Néstor Corredor dominó el compromiso de principio a fin, respaldado por una ofensiva oportuna que supo capitalizar las brechas del pitcheo rival y por un cuerpo de lanzadores que anuló por completo las aspiraciones de la novena oceánica.

La figura más destacada de la jornada fue el lanzador derecho Andry Lara, quien firmó una sólida apertura de seis episodios completos sin permitir anotaciones, tolerando apenas tres imparables y recetando un total de 11 ponches para maniatar a la toletería australiana.

Tras la salida del abridor, el relevo criollo mantuvo el hermetismo sobre la lomita durante el último tercio del compromiso para asegurar el blanqueo y sellar la victoria sin contratiempos ante la reacción de los bateadores rivales.

Con esta conquista en territorio centroamericano, la delegación criolla alcanza otro campeonato mundial tras haber ganado el Clásico Mundial este mismo año, consolidando un ciclo histórico para la disciplina en el país.

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