Miguel Rojas se retira del béisbol venezolano con los Tiburones

El infielder Miguel Rojas puso fin este domingo a su carrera profesional en el circuito venezolano al disputar su último encuentro con los Tiburones de La Guaira, franquicia con la que militó a lo largo de diez campañas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Antes del segundo compromiso del evento Choque de Gigantes frente a los Navegantes del Magallanes, el campocorto recibió un reconocimiento oficial por parte de la liga, acompañado de la proyección de un material audiovisual en la pantalla gigante del loanDepot Park que repasó los momentos más destacados de su carrera.

Durante el desarrollo de las acciones, en el cierre del cuarto inning, los jugadores sobre el terreno detuvieron el juego y se alinearon sobre las rayas de foul para permitir el ingreso de sus familiares al terreno, quienes lo acompañaron en su salida definitiva del campo para cerrar su etapa como pelotero activo en el país.

En su paso de diez zafras con el conjunto litoralense, "Miggy Ro" disputó un total de 311 compromisos en los que dejó un promedio ofensivo de .263, producto de 233 inatrapables en 887 turnos, con 32 dobles, dos triples, dos cuadrangulares, 73 carreras impulsadas, 112 anotadas y un OPS de .628.

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