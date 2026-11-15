Venezuela cayó 1-0 ante Euskadi en amistoso internacional en Bilbao

La selección de Venezuela cayó este sábado con marcador de 1-0 frente al representativo del País Vasco (Euskadi), en un partido amistoso disputado en el estadio San Mamés de Bilbao durante la fecha FIFA, resultado con el que el combinado nacional sigue sin conocer la victoria en este duelo histórico.

El único tanto del encuentro se produjo al minuto 27, cuando el mediocampista del Athletic Club, Mikel Jauregizar, concretó la ventaja definitiva para el conjunto local dirigido por Jagoba Arrasate, el cual alineó a figuras del fútbol español como el guardameta Kepa Arrizabalaga, Igor Zubeldia y el debutante Oihan Sancet.

Por su parte, la Vinotinto, bajo la conducción técnica de Oswaldo Vizcarrondo y con las ausencias de Salomón Rondón y Gleiker Mendoza, saltó al terreno con una formación integrada por José Contreras, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Yangel Herrera, Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jefferson Savarino, Luis Balbo, Eduard Bello y Kevin Kelsy.

El compromiso, enmarcado en los actos conmemorativos por el 90.º aniversario del primer Gobierno Vasco ante una asistencia de 40.041 espectadores, ratificó el dominio histórico de Euskadi sobre Venezuela tras los triunfos previos registrados en San Cristóbal (4-3 en 2007), el antiguo San Mamés (3-1 en 2010) y Mendizorrotza (4-2 en 2018).

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