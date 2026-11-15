Fallece Omar Walcott Roberts, leyenda del baloncesto venezolano

El exjugador Omar Alejandro Walcott Roberts, recordado integrante de la selección nacional conocida como los "Héroes de Portland" en 1992 y cuatro veces campeón del baloncesto profesional venezolano, falleció la tarde de este sábado.

Walcott debutó en el circuito rentado en 1991 con Marinos de Oriente, franquicia en la que disputó ocho temporadas y conquistó tres títulos nacionales en las campañas de 1991, 1993 y 1998, consolidándose como una de las figuras históricas del conjunto oriental.

Posteriormente, defendió el uniforme de Cocodrilos de Caracas entre 1999 y 2001, periodo en el que sumó su cuarto campeonato en el año 2000, antes de cerrar su trayectoria activa en los tabloncillos con Gaiteros del Zulia entre 2002 y 2009.

Durante su paso por la organización naval, registró 314 encuentros disputados con promedios de 14,04 puntos, 9,11 rebotes y 3,53 asistencias por compromiso, trayectoria que le valió en 2015 el homenaje de la franquicia con el retiro oficial de su camiseta número 24 en el Gimnasio Luis Ramos.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube