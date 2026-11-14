Leones del Caracas derrota 9-2 a Cardenales de Lara con rally de seis carreras

Los Leones del Caracas derrotaron con marcador de 9-2 a los Cardenales de Lara en el Estadio Monumental Simón Bolívar, apoyados en un ataque inicial de seis anotaciones que marcó el rumbo definitivo del compromiso correspondiente a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El conjunto dirigido por Lipso Nava tomó el control de la pizarra en la baja del primer capítulo mediante imparables impulsores de Leandro Cedeño y Yonathan Daza, acompañados por un doble de dos carreras de Wilfredo Tovar y un sencillo remolcador de otro par de rayitas conectado por Brainer Bonaci.

La novena crepuscular descontó en el segundo tramo con un rodado al cuadro de Yonny Hernández y en el cuarto mediante un cuadrangular solitario de Carlos Pérez, pero la ofensiva local amplió su ventaja con otro sencillo productor de Daza en el tercero, un elevado de sacrificio de Kenedy Corona y un lanzamiento descontrolado en el quinto episodio.

Desde el montículo, el relevista Wikelman González se acreditó el triunfo tras laborar una entrada en blanco con un ponche, mientras que James González cargó con la derrota al tolerar dos carreras limpias en apenas un tercio de actuación, resultado que afianza a los melenudos en el segundo puesto de la clasificación.

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