Debut histórico en Toronto: Brandon Valenzuela se estrena en la MLB con su primer imparable

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La oportunidad para el joven de Sonora llegó tras la desafortunada lesión en la mano del también mexicano Alejandro Kirk el pasado viernes. Ante la urgencia en la receptoría, el mánager John Schneider no dudó en llamar a Valenzuela desde las sucursales y otorgarle la titularidad inmediata este sábado. Con este debut, el hermosillense se convierte oficialmente en el jugador número 153 nacido en México en alcanzar la Gran Carpa, un hito que celebró rodeado de sus seres queridos, quienes lo acompañaron desde las gradas en un emotivo preámbulo al encuentro.

El estreno con el madero no pudo ser más esperanzador. En su primer turno al bate, Valenzuela descifró el pitcheo rival para conectar un sólido sencillo por la banda derecha, desatando la euforia de la delegación mexicana presente. Aunque en sus siguientes dos apariciones en el plato fue retirado por la vía del ponche, su solvencia detrás del plato y su capacidad de respuesta inmediata dejaron una grata impresión en el cuerpo técnico de Toronto en un momento de necesidad para la organización.

Sin embargo, la actuación individual del mexicano no fue suficiente para evitar el revés de los Azulejos. La ofensiva de Toronto fue maniatada por el pitcheo de los White Sox, dejando al equipo con un récord de 4-5 en este inicio de campaña y una preocupante racha de 0-3 en la carretera. Para la afición canadiense, el resultado fue amargo, pero para el béisbol de México, la tarde del sábado representó la consolidación de una nueva promesa en el máximo nivel.

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