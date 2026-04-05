Wilyer Abreu brilla en Fenway: inicio histórico pese a la caída de Boston

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La ofensiva de los Medias Rojas encontró en el madero de Wilyer Abreu su punto más alto durante la jornada de este sábado. El criollo fue determinante desde temprano, especialmente en la baja de la tercera entrada, cuando conectó un triple remolcador que trajo al plato a Jarren Durán para colocar una ventaja parcial de 3-0. La exhibición de Abreu no se detuvo allí; más tarde sumó un doblete que permitió el avance de Willson Contreras, preparando el terreno para que Masataka Yoshida impulsara a ambos venezolanos con una conexión similar.

Al finalizar el encuentro, la línea estadística de Abreu reflejó un desempeño de élite: de 4-3 con triple, doble, una carrera empujada y una anotada. Estos números elevan su promedio de bateo a un estratosférico .428, acompañado de un OPS de 1.301, consolidándose como una de las irrupciones más impactantes en la Liga Americana durante este arranque de 2026. Por su parte, Willson Contreras también aportó consistencia al esquema ofensivo, manteniendo la química con sus compatriotas en el line-up titular.

En el apartado del pitcheo, el zurdo Ranger Suárez cumplió con su segunda apertura enfundado en la camiseta de Boston. El lanzador venezolano trabajó durante cuatro episodios en los que permitió cuatro carreras limpias y otorgó dos boletos, dejando su efectividad en 8.62 tras este inicio de campaña. La derrota recayó sobre Tyler Uberstine, mientras que el triunfo fue para Jeremiah Estrada y el rescate para el cerrador Mason Miller, quien sentenció las aspiraciones de remontada local en el noveno capítulo.

A pesar del resultado adverso para el equipo dirigido por Alex Cora, la consistencia de Abreu y el despliegue de la legión venezolana en Fenway Park siguen siendo la nota positiva para la afición. Los Red Sox buscarán igualar la serie en el cierre del fin de semana, apostando nuevamente por el dinamismo de sus piezas jóvenes en los senderos.

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