Descalifican a Max Verstappen en Nürburgring: este es el motivo

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Max Verstappen ha pasado de la hegemonía en pista a la exclusión en los despachos. En lo que representaba su incursión más ambiciosa fuera de la Fórmula 1 este 2026, el tricampeón mundial cruzó la meta en la primera posición de las cuatro horas de Nürburgring. Sin embargo, la celebración del equipo conformado por Verstappen, Dani Juncadella y Jules Gounon duró poco: una revisión técnica posterior reveló el uso de siete juegos de neumáticos, cuando el reglamento de la categoría estipula un máximo de seis.

Esta irregularidad administrativa invalidó una actuación impecable en el trazado de Nordschleife, donde el Mercedes-AMG gestionado por la estructura Winward había aventajado por 59 segundos al BMW M4 GT3 de ROWE Racing, que finalmente heredó la victoria. Christian Hohenadel, director del equipo, asumió la responsabilidad del error y pidió disculpas públicas, señalando que fallas operativas de este tipo son inaceptables en un nivel de competición tan exigente.

Un inicio de temporada accidentado para el neerlandés

Este traspié en Alemania agrava la racha negativa que Verstappen arrastra en este primer trimestre de 2026. En el campeonato mundial de Fórmula 1, el piloto de Red Bull no ha logrado subir al podio en las citas iniciales, registrando un discreto sexto puesto en el Gran Premio de Australia y un abandono por fallos mecánicos en China. La cita en Nürburgring se perfilaba como la oportunidad ideal para reencontrarse con el triunfo antes del parón forzado del "Gran Circo".

Debido a la situación geopolítica en el Medio Oriente, que ha provocado la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, la Fórmula 1 entrará en una pausa de actividad durante todo el mes de abril. Este escenario deja el calendario de Verstappen despejado para buscar una revancha inmediata en las próximas rondas de la serie NLS, siempre y cuando su equipo logre ajustar los protocolos logísticos que le costaron la gloria en el "Infierno Verde".

Próxima parada: Las 24 Horas de Nürburgring

Pese a la descalificación, el ritmo mostrado por Verstappen en un coche GT3 ha dejado claro que su velocidad es competitiva en cualquier disciplina. El enfoque del equipo Mercedes-AMG Performance se traslada ahora a la preparación meticulosa de las 24 Horas de Nürburgring, donde esperan que la experiencia adquirida en esta accidentada jornada sirva para evitar errores reglamentarios en la prueba de resistencia más importante del calendario alemán.

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