Dodgers envían a Shohei Ohtani a la lista de lesionados por molestias físicas

La directiva de los Dodgers de Los Ángeles oficializó la inclusión del astro japonés Shohei Ohtani en la lista de lesionados de 15 días, medida que interrumpe su participación en la recta final de la temporada regular. La información fue confirmada por el mánager de la divisa, Dave Roberts, tras la conclusión del compromiso disputado ante los Rojos de Cincinnati.

El estelar jugador nipón venía experimentando limitaciones físicas que mermaron su rendimiento ofensivo y sus apariciones sobre la lomita. Su última salida como lanzador abridor se registró el pasado 3 de julio, descartándose prácticamente su retorno a las labores de pitcheo durante el resto del calendario 2026.

La gerencia de la franquicia californiana tomó la determinación directiva tras evaluar la inactividad del bateador designado, quien se había perdido seis de los últimos siete encuentros de la escuadra. Para cubrir la vacante generada en la nómina de 26 peloteros, la organización promovió desde la categoría Triple-A al cotizado prospecto dominicano Josué De Paula.

Se trata de la primera oportunidad en la que Ohtani ingresa a la nómina de inactivos desde su firma con el conjunto de Los Ángeles para la campaña 2024. Las proyecciones del cuerpo médico estiman un eventual retorno a los terrenos de juego para el próximo 23 de septiembre, fecha en la que resta un margen de cinco compromisos para concluir el calendario regular.

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