Gleiker Mendoza entra en la historia al convertirse en el cuarto venezolano con gol en Champions League

El atacante criollo Gleiker Mendoza firmó una jornada histórica en el balompié internacional al estrenarse como goleador en la UEFA Champions League, en el empate 1-1 que firmó el Shakhtar Donetsk de Ucrania durante su visita al PSV Eindhoven en el Philips Stadion de los Países Bajos.

El jugador oriundo del estado Zulia, formado deportivamente en las filas del Angostura FC y recién traspasado al conjunto minero desde el Kryvbas, disputó su primer compromiso como titular en el torneo continental. En el tiempo de descuento de la primera parte, Mendoza recibió un balón sobre la franja izquierda, recortó hacia el centro y ejecutó un remate de derecha al ángulo lejano que superó la estirada del guardameta Matej Kovar.

Con este tanto, el extremo se unió a un selecto grupo de futbolistas venezolanos que han logrado anotar en el máximo certamen de clubes de Europa. La lista histórica la integran los siguientes nombres:

Roberto Rosales: FC Twente (2010), frente al Tottenham Hotspur.

Salomón Rondón: Zenit de San Petersburgo (2014), ante Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen.

Kevin Kelsy: Shakhtar Donetsk (2023), frente al FC Porto.

Gleiker Mendoza: Shakhtar Donetsk (2026), ante el PSV Eindhoven.

Mendoza se mantuvo en cancha durante 66 minutos de juego, completando un desempeño que incluyó 33 intervenciones con la pelota y un regate efectivo en su primer registro dentro de la máxima competición europea.

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