Dominio absoluto en España: Venezuela conquista oro y plata en el WTT Youth Contender

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La competitividad del tenis de mesa venezolano ha alcanzado un nuevo techo tras la actuación en el Pabellón Municipal Taula Girona. Bajo la tutela de Jonathan Pino, el país no solo asistió a competir, sino a dictar las condiciones en la categoría Sub-11. Jhonaiderlin Gómez se consagró campeona mundial del certamen tras derrotar en el último suspiro a su compañera de equipo, Albanis Coita. Este triunfo de Gómez no solo le otorga la presea dorada, sino que le inyecta una puntuación crítica en el escalafón de la ITTF, catapultándola entre las mejores del mundo en su edad.

Este éxito en suelo europeo es la confirmación de un proceso que ya ha dado frutos con otras figuras como Dakota Ferrer. La estrategia de la Federación Venezolana de Tenis de Mesa está rindiendo dividendos, logrando que el "semillero" nacional ya no solo destaque en Suramérica, sino que sea capaz de dominar cuadros finales en los Open europeos de mayor prestigio.

El camino de Albanis Coita hacia la final fue una auténtica exhibición de técnica y contundencia. La joven criolla dejó sin opciones a las cartas fuertes de la delegación local, las españolas Ana Ortega y Noda Vila, a quienes despachó con un rotundo 3-0 en cada compromiso. Su victoria sobre Elías Sigla terminó por confirmar que el nivel del tenis de mesa nacional está varios pasos por delante en estas categorías formativas.

A pesar de quedarse con el segundo lugar tras el duelo contra Gómez, el desempeño de Coita refuerza la idea de que Venezuela posee, en la actualidad, dos de las mejores raquetas del mundo en la división infantil. La final entre ambas jugadoras subraya que el fogueo internacional en escenarios de alta exigencia, como Platja D’Aro, es la vía para consolidar a la nación como una potencia emergente en la disciplina.

La jornada en España cierra con un balance impecable para la delegación tricolor. La capacidad de colocar a dos atletas en los peldaños más altos del podio en un evento de la World Table Tennis habla del talento innato y de la preparación estratégica que se viene realizando. Para las nuevas generaciones de tenimesistas, este logro funciona como una plataforma de motivación y una prueba de que el talento venezolano tiene la calidad necesaria para enfrentar y vencer a cualquier rival en el circuito mundial.

Con el oro de Gómez y la plata de Coita, Venezuela asegura un relevo generacional de lujo, preparándose para los retos de mayor escala en el calendario internacional y demostrando que la formación integral es la clave para alcanzar metas ambiciosas en el deporte global.

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