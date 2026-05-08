¡Se le escapa el empate a Carabobo FC! Victoria de River Plate por Sudamericana

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Carabobo FC vivió una noche de contrastes y máxima tensión en Valencia durante la cuarta fecha de la CONMEBOL Sudamericana. Lo que comenzó como un duelo de estudio se complicó rápidamente para el equipo venezolano tras la expulsión de Edson Castillo al cierre de la primera mitad. A pesar de quedarse con un jugador menos ante uno de los gigantes del continente, el cuadro granate no bajó los brazos y, apoyado en una actuación monumental del arquero Lucas Bruera —quien le detuvo un penal a Juan Fernando Quintero—, mantuvo la ilusión de sumar ante su gente.

El planteamiento de Carabobo fue de entrega absoluta, cerrando espacios y aguantando las embestidas de un River Plate que, aunque alternativo, manejaba los hilos del partido. Tras recibir el primer gol al inicio del complemento, el equipo local sacó a relucir su orgullo para buscar la igualdad, la cual llegó mediante un penal ejecutado con jerarquía por Matías Núñez tras una falta sobre Juan Meza.

Con el marcador 1-1 y la expulsión del guardameta visitante, Santiago Beltrán, el escenario parecía servido para que Carabobo rescatara un punto histórico que premiara su esfuerzo defensivo. Con River improvisando a un jugador de campo bajo los tres palos, los minutos finales fueron de asfixia y esperanza en las tribunas del Misael Delgado.

Sin embargo, el destino fue esquivo para el conjunto venezolano. En el último minuto de descuento, un pelotazo largo encontró mal parada a la defensa granate, permitiendo que Maxi Salas definiera por encima de Bruera. Fue un golpe letal que dejó sin premio a un equipo que había hecho méritos suficientes para firmar las tablas, evidenciando lo costoso que resulta un descuido ante rivales de esta jerarquía internacional.

Esta derrota en la última jugada deja un sabor amargo en la afición y complica seriamente las aspiraciones de Carabobo de avanzar a la siguiente ronda. Mientras River Plate se escapa en la cima con paso perfecto, el equipo granate queda obligado a ganar sus próximos compromisos y esperar resultados ajenos para mantener viva la esperanza de clasificación.

A pesar del resultado negativo, el desempeño mostrado en Valencia sirve de prueba sobre la competitividad del fútbol nacional, demostrando que se puede jugar de igual a igual incluso en condiciones de adversidad numérica. El equipo deberá lamerse las heridas rápidamente para enfocarse en el cierre de la fase de grupos, donde buscará revertir este duro revés sufrido en casa.

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