Dominio venezolano: Keydomar Vallenilla conquista triple oro y récord en el Panamericano

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Keydomar Vallenilla ratificó su estatus como referente mundial de la halterofilia al concretar una actuación perfecta en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas. El pesista venezolano logró colgarse las tres medallas de oro en disputa dentro de su categoría, imponiéndose con autoridad en el arranque, el envión y el total olímpico.

El momento más destacado de la jornada ocurrió durante la modalidad de arranque. Con una ejecución técnica impecable, Vallenilla logró establecer un nuevo récord panamericano al alzar el peso más alto registrado en la historia de estos campeonatos para su división. Este hito no solo le otorgó su primera presea dorada del día, sino que subrayó su evolución física y técnica tras su exitoso paso por los pasados Juegos Olímpicos.

Control absoluto en la plataforma

Tras el éxito inicial, el atleta mantuvo la concentración en la prueba de envión, donde gestionó sus levantamientos con efectividad para asegurar el segundo metal áureo. Al combinar ambos resultados, el registro del total olímpico lo situó de manera indiscutible en la cima de la clasificación general, completando así la triple corona de la jornada.

Este desempeño dejó sin opciones a sus competidores más cercanos en la región, consolidando una vez más a Venezuela como una potencia continental en la disciplina. La solvencia mostrada por Vallenilla es el resultado de una planificación estratégica diseñada por su equipo técnico para optimizar su rendimiento en cada fase de la competencia.

Rumbo a la élite internacional

El triunfo en el certamen panamericano aporta puntos cruciales para el ranking internacional del pesista, fortaleciendo su camino hacia los próximos compromisos del ciclo olímpico. Los especialistas coinciden en que la madurez competitiva de Vallenilla lo posiciona como uno de los máximos exponentes de la disciplina en América y un serio contendiente en los escenarios de élite mundial.

Esta victoria refleja el rigor y la disciplina de los deportistas de alto rendimiento del país, quienes continúan ganando espacios en la vanguardia del levantamiento de pesas. Con la mirada puesta en las venideras citas internacionales, el campeón panamericano se enfoca ahora en mantener el ritmo de competencia que lo ha llevado a lo más alto del podio continental.

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