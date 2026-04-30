Marcos Maitán: el defensor venezolano que llama la atención del Bayern Múnich

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol sudamericano presenta una nueva figura de exportación en la demarcación de la zaga central: Marcos Maitán. El defensor de 18 años, ficha del Monagas, ha despertado un interés masivo en el viejo continente gracias a un potencial que lo sitúa como uno de los futbolistas con mayor proyección de Venezuela. Su ascenso definitivo ocurrió durante el pasado 2025, año en el que su madurez táctica le permitió portar la cinta de capitán de la Vinotinto Sub-17.

Su carta de presentación ante el mundo fue el Mundial de Qatar, donde su desempeño defensivo y un gol anotado frente a la selección de Egipto confirmaron su capacidad técnica y un liderazgo inusual para su corta edad. Además de su lectura de juego, Maitán destaca por una imponente presencia física gracias a sus 194 centímetros de altura, lo que lo convierte en una pieza dominante en el juego aéreo.

Regularidad y solidez en el torneo local

En la presente temporada, el central ha consolidado su estatus de inamovible en el esquema de su equipo. Sus estadísticas reflejan un compromiso y una condición física óptima:

Minutos disputados: Ha jugado la totalidad de los minutos posibles en la actual campaña.

Continuidad: Acumula 14 partidos consecutivos sin ser sustituido.

Interés formal: El director deportivo del Monagas, Claudio Aguilera, confirmó que existen sondeos reales provenientes de clubes pertenecientes a las cinco grandes ligas de Europa desde el pasado mes de enero.

Bayern y Aston Villa a la cabeza

Con la apertura del mercado de verano en el horizonte, la puja por los servicios del joven "mariscal" venezolano parece haberse estrechado a dos contendientes principales. Según reportes de la prensa especializada, el Bayern de Múnich y el Aston Villa lideran actualmente las gestiones para concretar su traspaso.

El club alemán se perfila como el más interesado, manteniendo su política reciente de captar jóvenes talentos con capacidad de impacto inmediato. Tras una temporada en la que el conjunto bávaro ha mostrado vulnerabilidades en su retaguardia, la dirección deportiva vería en el zaguero del Monagas el perfil ideal para iniciar la reconstrucción de su línea defensiva de cara al futuro.

Visite nuestra sección de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.