Venezuela se alza con la medalla de plata en el Mundial de Ajedrez Adaptado

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela inscribió su nombre en la historia del ajedrez adaptado al obtener la medalla de plata en la reciente cita mundialista. Los atletas nacionales demostraron un dominio técnico y estratégico excepcional, superando diversas rondas eliminatorias ante los mejores exponentes del mundo. Este logro sitúa al país en una posición de vanguardia dentro del deporte ciencia para personas con discapacidad visual, resaltando la preparación de alto rendimiento ejecutada por el equipo.

La actuación de los ajedrecistas fue calificada como impecable, destacando no solo por el resultado en el tablero, sino por el mensaje de superación que proyecta la delegación. El éxito es el producto de un esfuerzo conjunto que integra el talento de los paratletas, la guía de sus entrenadores y el respaldo de las políticas de inclusión deportiva que buscan garantizar el desarrollo integral de los ciudadanos en todas las esferas sociales.

Este triunfo se suma a la destacada trayectoria que ha tenido el deporte venezolano durante el primer cuatrimestre de 2026. Las autoridades del área resaltaron que la medalla de plata es un motor fundamental para inspirar a las nuevas generaciones, reafirmando la importancia de fortalecer los centros de entrenamiento especializados y el apoyo técnico para atletas con discapacidad.

La presencia del tricolor en el podio internacional ratifica el compromiso del país con la soberanía deportiva y la integración. La gallardía demostrada por el equipo venezolano en cada partida subraya la capacidad del talento nacional para alcanzar las metas más exigentes en escenarios de máxima presión competitiva.

Tras el cierre de la jornada, el equipo recibió el reconocimiento de la nación, regresando al territorio como referentes del deporte adaptado. Este subcampeonato mundial no solo representa un trofeo para las vitrinas nacionales, sino que simboliza la constancia y el potencial del paratletismo venezolano.

Con este resultado, el ajedrez nacional se proyecta con fuerza hacia futuros compromisos internacionales, celebrando una victoria que demuestra que, con determinación y preparación técnica, no existen barreras capaces de frenar el talento del país en el ámbito internacional.

Visite nuestra sección de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.