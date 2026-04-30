El baloncesto regresa a Puerto La Cruz: Venezuela jugará en el "Calderón" tras cuatro años

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La selección nacional de baloncesto de Venezuela volverá a las canchas del oriente del país después de cuatro años de ausencia. La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) confirmó que el Gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz será la sede del compromiso frente a Chile, programado para el próximo 6 de julio. Este escenario, históricamente conocido como la "Caldera del Diablo", recibirá nuevamente a la Vinotinto de las alturas en un duelo crucial para las aspiraciones mundialistas del equipo.

Este regreso representa un hito para la afición anzoatiguense, que no disfrutaba de un partido oficial del combinado nacional desde hace casi media década. La elección de esta sede busca descentralizar el apoyo a la selección y aprovechar la tradicional pasión por el baloncesto que caracteriza a la región oriental del país.

Antes de arribar a territorio oriental, el conjunto venezolano cumplirá con dos compromisos previos en el centro-occidente de la nación. El Domo Bolivariano de Barquisimeto será el escenario donde la selección buscará sumar victorias determinantes:

30 de junio: Venezuela se medirá ante su similar de Colombia.

2 de julio: El equipo enfrentará el reto de recibir a la selección de Brasil.

6 de julio: Cierre de la ventana en Puerto La Cruz ante el quinteto de Chile.

Estos encuentros son fundamentales en la estructura de los clasificatorios de América rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027, que se celebrará en Qatar. Tras un inicio competitivo en el certamen, la selección nacional tiene como objetivo consolidarse en los puestos de vanguardia de su grupo para asegurar el pase a las siguientes instancias.

La FVB informó que los detalles operativos, incluyendo los horarios definitivos de los partidos y la logística para la venta de entradas, serán comunicados en los próximos días a través de los canales oficiales. Asimismo, se confirmó que el proceso de acreditación para los medios de comunicación interesados en cubrir las incidencias de esta ventana FIBA iniciará el próximo 8 de junio.

El regreso de la Vinotinto a escenarios emblemáticos como el Luis Ramos y el Domo Bolivariano promete un ambiente de respaldo masivo para los jugadores, en un momento donde cada victoria es clave para mantener vivo el sueño de asistir a una nueva cita mundialista.

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