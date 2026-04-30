Venezuela cerca de un récord mundial: 150.000 niños en el Festival de Miniatletismo

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela se prepara para inscribir su nombre en la historia del deporte base con la organización del Festival de Miniatletismo 2026. En una reciente reunión técnica encabezada por autoridades del Instituto Nacional de Deporte (IND), se confirmó que el objetivo principal es alcanzar una cifra récord de más de 150.000 participantes, superando el actual registro mundial que ostenta Alemania con 120.000 jóvenes atletas y el de Kenia con 100.000.

La iniciativa, basada en el programa original "Kids’ Athletics" creado por la World Athletics en 2005, está dirigida a niños de entre 5 y 12 años. El proyecto no solo busca establecer una marca numérica, sino también promover una transformación social a través de la disciplina, garantizando el acceso a la actividad física como un derecho fundamental.

La logística para alcanzar este hito se apoya en una red interinstitucional que abarca todo el territorio nacional. Luis Salas, director general de Masificación Deportiva del IND, detalló la capacidad instalada que respaldará el evento:

Educación y Comunidad: Se cuenta con el apoyo de 27.000 instituciones educativas y 5.336 circuitos comunales.

Organización Técnica: Las 24 asociaciones de atletismo del país trabajarán de la mano con entrenadores capacitados bajo la metodología internacional.

Sedes Estratégicas: Aunque Caracas será el epicentro de la actividad, Yaracuy ha servido como centro de formación para los más de 60 instructores que liderarán la jornada en cada estado.

Este despliegue masivo está programado para el próximo 7 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Miniatletismo.

Más allá del récord, el festival funciona como una herramienta estratégica para la identificación de nuevos talentos. Según Salas, la base de datos actual registra entre 150.000 y 173.000 inscritos provenientes de centros educativos, lo que asegura una plataforma sólida para superar la marca de Alemania lograda en 2025.

Con esta movilización, el país busca consolidar su estructura de base y asegurar la captación de la reserva deportiva nacional. La articulación entre el Ministerio del Deporte y las vicepresidencias de área social garantiza que el evento cuente con el respaldo necesario para convertir lo que comenzó como un sueño organizativo en una realidad que posicione a Venezuela como el líder mundial en participación de atletismo infantil.

Visite nuestra sección de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.