Luis Arráez recorta distancias: "La Regadera" acecha la cima de bateo

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Luis Arráez mantiene sus opciones en la carrera por el título de bateo de la MLB tras una serie de actuaciones consistentes. El infielder de los Gigantes de San Francisco aprovechó su compromiso más reciente para subir su average a .315, acercándose significativamente al actual líder del circuito, Xavier Edwards, quien vio descender su registro personal a .339.

El nativo de San Felipe ha mostrado un ritmo ofensivo sólido durante el mes de abril, periodo en el que exhibe un promedio individual de .337. Esta tendencia positiva da continuidad al .348 que dejó en el septenario anterior. En el arranque de la serie frente a los Filis de Filadelfia, Arráez conectó un doblete en tres turnos, reafirmando su dominio sobre el pitcheo de los cuáqueros, ante quienes batea para un promedio de .462 en lo que va de campaña.

El factor Nick Gonzales y el movimiento en la tabla

La clasificación de promedios en la Liga Nacional ha experimentado cambios importantes. Nick Gonzales, de los Piratas de Pittsburgh, se ha consolidado como una amenaza directa tras alcanzar el segundo lugar con un promedio de .330. Gonzales atraviesa una racha de nueve encuentros consecutivos conectando imparables, lo que le ha permitido elevar su average de forma drástica en pocos días.

Por otro lado, la jornada dejó fuera del listado de los diez mejores a otro representante venezolano, Wilyer Abreu. El zuliano no pudo sumar hits en sus turnos del miércoles, lo que provocó que su promedio cayera a .297, perdiendo así su puesto en el cuadro de honor de la Liga Americana.

Estado de los lideratos de bateo

La competencia por la corona de bateo permanece sumamente cerrada en ambos circuitos, con variaciones constantes en las primeras posiciones:

Liga Nacional

Xavier Edwards (Marlins): .339

Nick Gonzales (Piratas): .330

Otto López (Marlins): .325

Andy Pages (Dodgers): .324

Luis Arráez (Gigantes): .315

Liga Americana

Yordan Álvarez (Astros): .355

Vladimir Guerrero Jr. (Azulejos): .340

Kevin McGonigle (Tigres): .327

Yandy Díaz (Rays): .324

Con Luis Arráez ubicado en la octava casilla, la diferencia respecto a la cima se ha reducido a un margen que el yaracuyano suele descontar con rapidez. Su objetivo de conquistar una cuarta corona de bateo sigue en pie, respaldado por su capacidad de contacto característica en las Grandes Ligas.

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