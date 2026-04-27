Luis Arráez acelera el paso: la lucha por el liderato de bateo en la Liga Nacional

Suscríbete a nuestros canales

Luis Arráez continúa demostrando por qué es considerado uno de los bateadores más puros de la MLB. El segunda base de los Gigantes de San Francisco amaneció este domingo con un promedio de .324, tras una jornada sabatina en la que sumó un nuevo juego de múltiples imparables. La evolución del yaracuyano ha sido notable durante el primer mes de competición; tras cerrar marzo con un frío .211, ha logrado batear para un astronómico .349 durante el mes de abril.

Esta reacción ofensiva lo ha llevado a su punto más cercano a la vanguardia de la Liga Nacional en lo que va de 2026. Aunque el liderato aún pertenece a Xavier Edwards (.353), el venezolano ha recortado distancias de manera vertiginosa, superando la barrera de los .320 por primera vez en semanas y estableciéndose firmemente en el "Top 10" del circuito senior.

El rendimiento reciente de Arráez destaca por la calidad de los rivales enfrentados. Durante los últimos siete días, el infielder criollo ha mantenido un ritmo arrollador frente a cuerpos de lanzadores de élite:

Contra los Dodgers: Logró conectar de 10-3 frente al equipo que posee el segundo mejor pitcheo colectivo de la liga.

Contra los Marlins: Ha castigado a su antiguo equipo bateando de 10-5 en la serie actual.

Balance combinado: Desde el pasado martes, acumula de 20-8 para un promedio de .400 en ese lapso.

Este repunte llega en un momento clave para el jugador, quien busca recuperar el trono ofensivo que cedió en 2025 tras haber hilado tres títulos de bateo consecutivos entre 2022 y 2024.

La lucha por el average en ambas ligas se mantiene sumamente cerrada, con varios jugadores superando la mítica cifra de los .350. Así marcha la clasificación al inicio de este domingo:

Liga Nacional

Xavier Edwards (Marlins): .353

Andy Pages (Dodgers): .337

Michael Harris II (Bravos): .333

Ryan O’Hearn (Piratas): .330

Otto López (Marlins): .327

Luis Arráez (Gigantes): .324

Liga Americana

Yordan Álvarez (Astros): .353

Ben Rice (Yanquis): .337

Yandy Díaz (Rays): .337

Kevin McGonigle (Tigres): .333

Con el promedio actual de .324, Arráez se encuentra a solo once puntos de recuperar la cima que ocupa Edwards. De mantener la tendencia exhibida en la última semana, "La Regadera" proyecta alcanzar nuevamente el liderato absoluto de la Liga Nacional antes de que finalice la primera mitad de la campaña, manteniendo viva la ilusión de un cuarto anillo de bateo para su palmarés personal.

Visite nuestra sección de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.