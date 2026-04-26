Sin azúcar ni harinas: todos los secretos de la dieta de Cristiano Ronaldo

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La longevidad deportiva de Cristiano Ronaldo no es producto del azar, sino de una disciplina que roza lo espartano. Giorgio Barone, el chef encargado de la alimentación del jugador durante su estancia en la Juventus, ha desvelado los pilares de un régimen que prohíbe terminantemente productos básicos de la dieta occidental. Según Barone, el actual capitán del Al Nassr considera el azúcar como un "veneno" para el organismo, eliminándolo por completo incluso de bebidas cotidianas como el café.

La restricción se extiende a los lácteos y a las harinas procesadas. Barone explicó que el futbolista ha erradicado el consumo de leche, pan y pasta de su rutina diaria. Esta filosofía nutricional se mantiene inalterable incluso durante los periodos de descanso, ya que, según el testimonio del cocinero, Ronaldo se niega a consumir comida rápida o ultraprocesada aun estando de vacaciones.

El menú de un atleta de alto rendimiento

Para sustituir las fuentes tradicionales de energía, el astro portugués recurre a una selección de alimentos naturales que priorizan las grasas saludables y las proteínas magras. El esquema alimenticio revelado por Barone se divide de la siguiente manera:

Desayuno: La jornada comienza con una base de aguacate, huevos y café (siempre sin azúcar).

Almuerzo y Cena: Las comidas principales se centran en el consumo de pollo, pescado, carne roja y una abundante variedad de verduras.

Carbohidratos: En lugar de recurrir a la pasta o los cereales, el jugador obtiene los carbohidratos necesarios exclusivamente de los vegetales, evitando cualquier alimento derivado de la harina.

Estilo de vida

Barone enfatizó que el éxito de esta dieta radica en la consistencia y en evitar factores externos que comprometan la recuperación física. Además de la alimentación, la higiene del sueño es fundamental; evitar las "noches en vela" es una regla de oro para el jugador.

Esta estructura nutricional, basada en el control glucémico y la alta densidad de nutrientes, explica cómo el delantero ha logrado minimizar el riesgo de lesiones y conservar una composición corporal óptima tras más de dos décadas en el fútbol profesional de máxima exigencia. Para Barone, el secreto no es otro que una voluntad de hierro que prioriza el rendimiento biológico sobre el placer gastronómico inmediato.

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