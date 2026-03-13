¿Dónde se jugará la Finalissima? España propone el Bernabéu y Argentina exige el Monumental

Suscríbete a nuestros canales

La Finalissima 2026 entre Argentina y España ha entrado en una fase de alta tensión diplomática fuera de las canchas. El enfrentamiento, programado originalmente para disputarse en el Estadio Lusail de Doha, debe cambiar de rumbo debido a la suspensión de actividades deportivas en Qatar por la crisis militar en la región.

La UEFA ha puesto sobre la mesa el Estadio Santiago Bernabéu como el escenario ideal para recibir a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Sin embargo, la propuesta ha chocado de frente con la postura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, ha sido tajante al declarar que no aceptará que España juegue como local y que su intención es llevar el trofeo al Estadio Monumental de River Plate.

Desde la Real Federación Española de Fútbol se defiende la idea de que el partido debe jugarse en suelo europeo por logística, dado que la gran mayoría de las estrellas de ambas plantillas militan en clubes de ese continente. Rafael Louzán, directivo español, señaló que Europa es el destino lógico dadas las circunstancias actuales.

Por su parte, la Conmebol y la AFA mantienen una postura firme:

Reunión clave: Esta noche se llevará a cabo un encuentro decisivo entre Claudio Tapia y Alejandro Domínguez (Conmebol) para unificar criterios frente a la propuesta europea.

Opciones descartadas: Sedes como Wembley (ocupada por un amistoso entre Inglaterra y Uruguay) y el Hard Rock Stadium de Miami (comprometido con el tenis) ya no forman parte de las alternativas.

Candidatas en la sombra: En caso de no haber acuerdo entre Madrid y Buenos Aires, ciudades como Lisboa y Londres aparecen como posibles sedes neutrales de emergencia.

Independientemente de dónde se coloque la piedra fundamental del encuentro, la fecha se mantiene para el viernes 27 de marzo. Argentina llegará a la cita con la misión de defender la corona obtenida en 2021 ante Italia, mientras que España busca reafirmar su dominio global tras conquistar Europa en 2024.

La decisión final, que definirá si el duelo se queda en el "Viejo Continente" o cruza el Atlántico hacia Sudamérica, se espera para finales de esta semana.

