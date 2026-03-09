UFC en la Casa Blanca: Topuria y Gaethje encabezarán una velada histórica

Suscríbete a nuestros canales

La Ultimate Fighting Championship (UFC) ha dejado al mundo del deporte boquiabierto al anunciar su evento más ambicioso hasta la fecha. Como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, la Casa Blanca abrirá sus puertas para albergar una cartelera de seis combates que promete ser legendaria. La cita, programada para el 14 de junio, coincidirá además con el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump, quien mantiene una estrecha relación con el presidente de la organización, Dana White.

El plato fuerte de la noche será el esperado regreso del invicto Ilia Topuria (17-0). "El Matador", tras un paréntesis personal en su carrera para centrarse en asuntos familiares, vuelve al octágono para defender su estatus de monarca del peso ligero frente al estadounidense Justin Gaethje. Topuria, que ya hizo historia al noquear a Alexander Volkanovski y Charles Oliveira, buscará ampliar su récord a 18-0 ante unos 4,000 espectadores privilegiados en Washington D.C.

Pereira tras la "Triple Corona"

El evento no se queda corto en su pelea coestelar. El brasileño Alex "Poatan" Pereira buscará un hito casi inalcanzable en las artes marciales mixtas: convertirse en campeón de una tercera división distinta dentro de la UFC. Para lograrlo, deberá derrotar al francés Cyril Gane por el cinturón interino del peso completo, en un choque de estilos que tiene a los analistas divididos entre la potencia del brasileño y la técnica del europeo.

Un año de celebraciones nacionales

La velada en la Casa Blanca es solo el inicio de un calendario festivo por el cuarto de siglo y medio de la nación. El gobierno estadounidense también ha confirmado otros eventos de alto perfil, como una carrera urbana gestionada por la IndyCar en las calles de la capital durante el mes de agosto.

Para España, este combate representa la culminación del "efecto Topuria". El peleador de origen georgiano, que llegó al país en 2012, ha transformado las MMA en un fenómeno de masas en el país ibérico. Una victoria en los jardines de la Casa Blanca consolidaría su posición como uno de los atletas más mediáticos y dominantes del planeta.

