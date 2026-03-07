NBA: Jayson Tatum regresa a las canchas tras 300 días de baja

Suscríbete a nuestros canales

La NBA ha recibido el impacto de un regreso que podría cambiar el destino del campeonato. Casi diez meses después de su grave lesión en las semifinales de conferencia de 2024, Jayson Tatum volvió a pisar el parqué del TD Garden. El alero estrella de los Boston Celtics disputó 27 minutos en el triunfo 120-100 sobre los Dallas Mavericks, firmando una planilla de 15 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias.

A pesar de mostrarse falto de ritmo competitivo y con un discreto 6 de 16 en tiros de campo, la presencia de Tatum supone una inyección de moral definitiva para la franquicia. El propio jugador reconoció tras el encuentro que el camino de recuperación fue una prueba mental constante, admitiendo que durante muchas noches soñó con este momento tras sentir que su carrera cambiaba por completo aquella noche de mayo frente a los Knicks.

Lo más sorprendente del regreso de Tatum es el contexto en el que se produce. Tras su lesión el año pasado, la gerencia de los Celtics realizó movimientos que sugerían una etapa de reconstrucción moderada. El equipo traspasó a piezas clave del anillo de 2024 como Jrue Holiday y Kristaps Porzingis, además de perder a Al Horford, quien se marchó a Golden State.

Contra todo pronóstico, Boston ha mantenido un nivel de élite bajo la dirección de Joe Mazzulla, ostentando un balance de 42-21 que los sitúa en la segunda plaza de la Conferencia Este, solo por detrás de los Detroit Pistons. En toda la liga, solo los Thunder y los Spurs igualan esa solvencia, lo que convierte la vuelta de su estrella en un "fichaje" de lujo para el tramo final de la temporada.

El regreso de la estrella obligará a una reestructuración de los roles en la pista. Jaylen Brown, quien lideró la victoria ante Dallas con 24 puntos, elogió el compromiso de su compañero por volver antes de lo previsto y formar parte de algo más grande. Por su parte, el joven talento Hugo González disputó 19 minutos, aportando dos triples y demostrando que, de momento, la vuelta del alero titular no ha mermado su participación en la rotación.

La nota negativa de la jornada para los de Massachusetts fue la lesión de Nikola Vucevic, quien sufrió una rotura en el dedo anular y podría estar fuera de las canchas durante un mes. No obstante, con la recuperación de su máximo referente, los Celtics dejan de ser un equipo en transición para posicionarse nuevamente como el rival a batir en la carrera por el título de la NBA.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.