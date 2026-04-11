El ascenso imparable de Jesús Made: jornada de récords de la joven promesa

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La mejor promesa de la organización de Milwaukee no ha dado tregua a los lanzadores rivales en este arranque de 2026. Durante el triunfo por paliza de 15-3 de los Shuckers, Made exhibió su velocidad y capacidad de bateo para todas las bandas. En sus dos primeros turnos, parándose a la zurda como bateador ambidiestro, castigó los envíos hacia la esquina del jardín derecho para anotarse un par de triples consecutivos; el primero con un deslizamiento quirúrgico en la antesala y el segundo llegando de pie mientras remolcaba dos anotaciones.

Dominio estadístico y proyección de élite

Con solo 18 años, Made ha logrado ajustar su mecánica tras un breve inicio lento, elevando su línea ofensiva a unos impresionantes .370/.452/.630 en apenas seis encuentros. Sus cuatro carreras empujadas del jueves representan su cifra más alta en lo que va de año, un hito que se suma a su racha de tres juegos consecutivos conectando de hit. La madurez del dominicano en el plato es evidente: su habilidad para producir extrabases se combina con una paciencia que lo mantiene con un porcentaje de embasado de élite.

Este desempeño no es una sorpresa para quienes siguieron su trayectoria en 2025, año en el que escaló por tres niveles diferentes de las ligas menores. Además, su carta de presentación en los campos de entrenamiento de las Grandes Ligas este año ya había dejado destellos de su potencial, donde bateó para .310 frente a lanzadores de mayor jerarquía.

El futuro de los Cerveceros en el campocorto

Como el prospecto mejor clasificado que juega actualmente en el sistema de granjas, Made está justificando rápidamente por qué MLB Pipeline lo sitúa en el podio de las promesas globales. Su combinación de poder ocasional, velocidad en las bases y defensa en las paradas cortas lo posicionan como la pieza central del futuro en Milwaukee. Si mantiene este ritmo en Doble-A, los rumores sobre una promoción acelerada a Triple-A o incluso un debut temprano en la Gran Carpa comenzarán a ganar fuerza antes de lo previsto.

La consistencia mostrada tras su primer cuadrangular de la temporada el pasado 5 de abril sugiere que el joven torpedero ha encontrado la comodidad necesaria para dominar la categoría. Por ahora, Made se enfoca en mantener el enfoque simple que le ha permitido castigar los strikes y capitalizar cada oportunidad con corredores en posición de anotar.

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