¡El derbi es merengue! Partidazo y victoria para el Real Madrid frente al Atlético

Suscríbete a nuestros canales

El Santiago Bernabéu vivió una de sus noches clásicas de épica y remontada. El Real Madrid se impuso al Atlético en un derbi que tuvo de todo: goles de alta factura, giros de guion en apenas minutos y una intensidad que mantuvo el pulso de la capital hasta el pitazo final. Con este triunfo, el equipo merengue alcanza los 69 puntos, manteniéndose firme en la persecución de un Barcelona que lidera la tabla con 73 unidades.

La primera mitad mostró a un Madrid dominante pero falto de puntería, pecado que el Atlético no perdonó. El equipo de Simeone, que parecía replegado, sorprendió antes del descanso con una combinación precisa en el área blanca que finalizó Lookman para el 0-1. El golpe dejó frío al estadio, pero la reacción tras el paso por vestuarios fue fulminante, demostrando la capacidad de respuesta que ha caracterizado al ciclo de Arbeloa.

Tres minutos de locura y el sello de Vinícius

El inicio del segundo tiempo fue un vendaval madridista. Al minuto 51, Vinícius Jr. transformó un penalti cometido sobre Brahim Díaz para poner las tablas, devolviendo la esperanza a la grada. Apenas tres minutos después, en el 54, Fede Valverde aprovechó un desajuste en la salida rojiblanca para fusilar la red y poner el 2-1 momentáneo.

El Atlético, lejos de rendirse, encontró el empate superada la hora de juego gracias a un potente derechazo de Nahuel Molina que se coló por la escuadra de Lunin. Sin embargo, la igualdad fue efímera. Vinícius Jr., en estado de gracia, selló su doblete con un disparo colocado desde la frontal del área que desató la locura en Chamartín y sentenció el 3-2 definitivo.

Resistencia final sin el "Halcón"

El tramo final del encuentro sumó dramatismo con la expulsión de Fede Valverde. A pesar de quedar en inferioridad numérica, el bloque defensivo liderado por Rüdiger y la solvencia de Lunin bajo palos impidieron que el Atlético rescatara un punto. La baja del uruguayo será sensible para las próximas jornadas, pero el botín obtenido en el derbi permite al Madrid encarar el parón de selecciones con la moral reforzada.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.