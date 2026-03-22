Los jugadores del Real Madrid se unen a la fiebre de las MMA: evento previo al derbi

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El Real Madrid ha buscado una vía de escape distinta para rebajar la tensión antes del decisivo derbi de este domingo. Los jugadores de la plantilla blanca fueron los invitados de honor en el debut de la PFL (Professional Fighters League) en territorio español, una de las organizaciones de artes marciales mixtas más importantes del mundo. El Palacio de Vistalegre se convirtió en el escenario donde los futbolistas cambiaron el césped por el octágono, disfrutando de los combates desde la zona VIP.

Los primeros en aparecer fueron Fede Valverde y Antonio Rüdiger, conocidos entusiastas de las disciplinas de contacto. El mediocampista uruguayo tuvo motivos adicionales para celebrar, ya que pudo presenciar en directo la victoria de su compatriota Luciano Pereira. Con el paso de la noche, se sumaron nombres propios como Jude Bellingham, Vinícius Jr., Thibaut Courtois y los nuevos fichajes Trent Alexander-Arnold y Franco Mastantuono, dejando ver un ambiente de camadería en las gradas.

Un encuentro entre estrellas del deporte

La presencia madridista no pasó desapercibida para los protagonistas de la noche. Uno de los momentos más destacados de la velada ocurrió tras el nocaut de Gino Van Steenis sobre Mark Ewan; el peleador no dudó en acercarse a la primera fila para inmortalizar el momento con una fotografía junto a los jugadores. La cercanía entre los astros del fútbol y los guerreros de la PFL marcó una jornada donde la adrenalina del ring sirvió como preámbulo a la intensidad que se vivirá en el Santiago Bernabéu.

A pesar de la distracción nocturna, la profesionalidad impera en el club. Tras la velada, los jugadores regresaron a la disciplina del equipo para encarar la última sesión de activación antes de enfrentarse al conjunto de Simeone. Para Arbeloa, ver a su grupo unido y relajado en un evento de esta magnitud es una señal de la cohesión de un vestuario que se prepara para defender el liderato de la capital.

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